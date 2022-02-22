"Кайрат" и "Семей" устроили бойню в финале чемпионата Казахстана. Кто возьмет титул?

Финальная серия чемпионата Казахстана по футзалу в этом сезоне радует напряженными и конкурентными матчами между грандами нашей лиги - "Кайратом" и "Семеем". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проходит это противостояние и почему оно примечательно не только тем, что происходит на паркете.

"Кайрат" и "Семей" показывают невероятный уровень конкуренции

Казалось, что "Кайрат" подходит к этому финалу далеко не в лучшем состоянии. Тут влияло сразу несколько факторов: алматинцы проиграли "Семею" первое место в регулярке, вновь сменили тренера по ходу сезона, а ещё до финиша чемпионата стало известно об уходе сразу целой группы ведущих игроков.

Но на деле "Кайрат" выдает абсолютно равную серию с "Семеем". Да, с позиции силы играет скорее соперник, но алматинцы грамотно используют свои сильные стороны.

В итоге, мы получили абсолютно в каждой игре сверхконкурентное и наполненное драматургией до последних секунд зрелище. Лишь в одной игре разница в счете в пользу победителя была в два мяча. На данный момент счёт в серии - 2:2.

После сезона лидеры "Кайрата" уйдут в "Семей", алматинцы готовят "ответку"

Добавляет изюминки очередной битве "Кайрата" и "Семея" новости о переходе звезд "Кайрата" в "Семей" и обратно. Так, уже известно, что Биржан Оразов и Даурен Турсагулов после завершения нынешней кампании перейдут в стан главного конкурента, где им улучшат личные условия.

Но и "Кайрат" готов нанести ответный трансферный удар - алматинцы ведут переговоры с Родригиньо и Камилем Герейхановым, эти сделки также вполне возможны.

К чести игроков, сейчас они полностью сконцентрированы на своих нынешних клубах и делают все ради победы в чемпионате.

Почему "Семей" фаворит в решающей игре

Пятый, финальный матч в серии пройдет на "Абай Арене" в Семее и это важное преимущество для местной команды. С точки зрения массовости и громкости трибун, "Семей" на сегодня ведущий клуб в стране и такой поддержки нет ни у одной команды.

Если матч дойдет до серии пенальти, опять же у "Семея" будет преимущество, поскольку у команды есть разноплановые вратари и тот же Рауан Атантаев является мастером отражения пенальти.

Эта игра станет важной отсечкой, как для одних, так и для других. "Кайрат" уже не скрывает этап глобальной перестройки команды, "Семей" на грани столь же значительных изменений, поскольку клуб после трех сезонов так и не приблизился к главной цели - победе в Лиге чемпионов. "Семею" судя по всему предстоит назначить нового тренера (вероятно, это будет достаточно статусный специалист) и обновить состав.

Напомним, что пятый матч финальной серии чемпионата Казахстана между "Семеем" и "Кайратом" пройдет 30 июня и начнется в 20:00.

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