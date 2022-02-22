"Кайрат" разочарован в легионере и ищет ему замену

АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно подпишет нового вратаря, поскольку нынешний первый номер Деннис принял решение покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В алматинском клубе вели переговоры с Деннисом о продлении соглашения и рассчитывали на него, как на потенциального игрока сборной Казахстана. Однако, бразилец раздумывал несколько месяцев, а затем договорился о предварительном контракте с испанской "Пальмой".

Это решение болезненно восприняли в "Кайрате", прежде всего, клуб разочарован в том, что Деннис не сможет играть за сборную Казахстана.

Теперь "Кайрату" предстоит поиск нового вратаря. Клуб активно изучает бразильский рынок и мониторит ситуацию с контрактами вратарей из европейских команд.

Деннис выступает за "Кайрат" с 2021 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за алматинский клуб 20 матчей в чемпионате Казахстана и забил пять голов.

Напомним, "Кайрат" в мае ждет матч 1/2 финала встретится с испанским клубом "Картахена". В другом полуфинале встретятся испанская "Пальма" и португальский "Спортинг".

Полуфинальные матчи пройдут 2-го мая, а игра за третье место и финал состоятся 4-го числа. "Финал четырех" будет принимать Ле-Ман (Франция).