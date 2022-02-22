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Клубный футзал
Вчера 13:32
 

"Кайрат" разочарован в легионере и ищет ему замену

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"Кайрат" разочарован в легионере и ищет ему замену ©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно подпишет нового вратаря, поскольку нынешний первый номер Деннис принял решение покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz

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АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно подпишет нового вратаря, поскольку нынешний первый номер Деннис принял решение покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz

В алматинском клубе вели переговоры с Деннисом о продлении соглашения и рассчитывали на него, как на потенциального игрока сборной Казахстана. Однако, бразилец раздумывал несколько месяцев, а затем договорился о предварительном контракте с испанской "Пальмой". 

Это решение болезненно восприняли в "Кайрате", прежде всего, клуб разочарован в том, что Деннис не сможет играть за сборную Казахстана. 

Теперь "Кайрату" предстоит поиск нового вратаря. Клуб активно изучает бразильский рынок и мониторит ситуацию с контрактами вратарей из европейских команд. 

Деннис выступает за "Кайрат" с 2021 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за алматинский клуб 20 матчей в чемпионате Казахстана и забил пять голов. 

Напомним, "Кайрат" в мае ждет матч 1/2 финала встретится с испанским клубом "Картахена". В другом полуфинале встретятся испанская "Пальма" и португальский "Спортинг".

Полуфинальные матчи пройдут 2-го мая, а игра за третье место и финал состоятся 4-го числа. "Финал четырех" будет принимать Ле-Ман (Франция).

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