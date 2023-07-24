"Кайрат" подпишет двух бразильских игроков

Футзальный "Кайрат" продолжает селекционную работу и в ближайшее время может объявить о двух сделках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб усиливает состав после прихода нового главного тренера Марлона Веласко. Естественно, трансферный вектор после смены рулевого в "Кайрате" немного изменился и клуб обратил внимание на игроков из чемпионата Испании.

На карандаше у "Кайрата" универсал Алекс Виана. Бразильцу 24 года, прошлый сезон он провел в "Кордобе", где забил 12 голов в 26 матчах. Еще одна цель алматинцев - нападающий Алиссон Лима. Он также прекрасно знаком Веласко, поскольку он не просто играл в чемпионате Испании, а работал под руководством тренера в "Нойя Портус Апостоли", его статистика в сезоне-2022/23 - 26 матчей и пять голов.

Кроме того, "Кайрат" достиг предварительной договоренности о переходе 24-летнего универсала Рикардинью Лемоса из бразильского клуба "Магнус", но этот игрок прибудет лишь в январе 2024 года.

После этих сделок алматинской клуб может закрыть работу в летнее трансферное окно.

Напомним, что ранее "Кайрат" подписал бразильцев Денера и Педро Рибейро, а также молодых казахстанцев Дамира Каирбая и Рашита Жахангира.

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