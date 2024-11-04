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"Кайрат" отреагировал на скандал в матче с клубом-сенсацией

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"Кайрат" отреагировал на скандал в матче с клубом-сенсацией ©instagram.com/afckairat

"Кайрат" выступил с заявлением после матчей с "Семеем" в рамках туров 3/4 чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" выступил с заявлением после матчей с "Семеем" в рамках туров 3/4 чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", бразильский игрок алматинского клуба Алиссон Невеш подвергся расистским оскорблениям во время игр в Семее.

"В матче "Семей" - "Кайрат" мы стали свидетелями расистских оскорблений со стороны болельщиков на "Абай-Арене" в адрес игрока нашего клуба Алиссона Невеша.

"Кайрат" выступает против любых форм проявления расизма и дискриминации по отношению к любому человеку. Мы говорим: "Нет расизму! Нет любой форме дискриминации!", - говорится в заявлении "Кайрата".

Первый матч "Семей" - "Кайрат" завершился со счетом 3:3, а во втором победили хозяева площадки - 2:1.

Добавим, что "Семей", созданный в 2023 году, в сезоне-2023/24 сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию "Кайрата", который 20 раз подряд становился чемпионом страны.


Кайрат АФК Футзал

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