"Кайрат" объявил о переходе призера чемпионата Европы

АФК "Кайрат" объявил о подписании игрока сборной Казахстана по футзалу Арнольда Кнауба, сообщают Vesti.kz.
Контракт с новым игроком заключен до конца сезона 2023/24. Прежним клубом 28-летнего Кнауба был "Жетысу".
Новичок "Кайрата" ранее также выступал за "Тулпар", "Актобе", "Динамо-Самара" и "Каспий".
В составе сборной Казахстана он провел 69 матчей и забил 18 голов. В 2016 году Кнауб стал бронзовым призером чемпионата Европы. На ЧМ-2021 вместе с национальной командой игрок дошел до 1/2 финала.
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