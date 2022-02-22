Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Клубный футзал
Сегодня 20:15
 

"Кайрат" номинировали на "Лучший клуб мира"

"Кайрат" номинировали на "Лучший клуб мира" ©АФК "Кайрат"

Футзальный клуб "Кайрат" вошёл в число номинантов престижной премии Futsal Planet Awards 2025, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинской команды.

Казахстанский коллектив представлен в категории "Лучший клуб мира" и будет бороться за престижное звание с рядом сильнейших команд планеты.

Сильная конкуренция

В конкуренции за награду "Кайрат" составит компанию испанским клубам "Картахена" и "Пальма", аргентинскому "Бока Хуниорс", таиландскому "Хонген Тхакам", бразильскому "Жарагуа", итальянскому «Мета Катания» и уругвайскому "Пеньяроль". Победитель премии будет объявлен 7 января 2026 года.

Финал ЛЧ в копилке "Кайрата"

Напомним, что в сезоне-2024/25 "Кайрат" дошёл до финала Лиги Чемпионов по футзалу, где уступил испанской "Пальме" со счётом 4:9. Этот результат стал одним из лучших в истории клуба и укрепил его статус на международной арене.

Признание на мировой арене

Номинация на Futsal Planet Awards отражает высокие результаты команды и её постоянное присутствие среди сильнейших футзальных клубов мира. Алматинцы продолжают показывать стабильный уровень игры и заявляют о себе как о серьёзном претенденте на мировое признание.


