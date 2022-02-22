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Клубный футзал
Сегодня 22:04
 

"Кайрат" не позволил "Семею" стать чемпионом Казахстана

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"Кайрат" не позволил "Семею" стать чемпионом Казахстана ©instagram.com/fcsemey

"Кайрат" обыграл "Семей" и сравнял счёт в финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" обыграл "Семей" и сравнял счёт в финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Биржан Оразов (8-я минута) и Кайо Руиз (28-я). У проигравших один мяч отыграл Бруно Гомес (30-я).

Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2:2. Теперь чемпион страны определится в Семее - в заключительном, пятом матче.


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