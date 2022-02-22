"Кайрат" избежал поражения в домашнем матче чемпионата Казахстана

Алматинский "Кайрат" сыграл на своей площадке с "Атырау" в матче 40-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась с редким для футзала счетом 1:1. примечательно, что гости первыми вышли вперед после гола Азата Каиржанова, который отличился во втором тайме на 25-й минуте.

Алматинцы отыгрались в концовке встречи благодаря голу Кайо Руиза.

Накануне, в первом противостоянии, алматинцы одолели гостей со счетом 5:4.

Таким образом, у алматинцев 97 очков после 38 сыгранных матчей и второе место в таблице. лидирует "Семей", набравший 107 баллов в 40 матчах.

У "Атырау" 73 очка после 40 встреч и четвертая строчка.

