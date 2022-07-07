"Кайрат" и "Аят" узнали соперников по футзальной Лиге чемпионов

Сегодня, 7 июля, состоялась жеребьевка футзальной Лиги чемпионов, в которой участвуют "Кайрат" и "Аят", сообщают Vesti.kz.

Казахстанские клубы начнут выступление с основного раунда.

Так, "Кайрат" вошел в группу 1, которая сыграет свой мини-турнир в Бельгии. Соперниками алматинцев станут "Спортинг Париж" (Франция), "Спортинг-Андерлхет" (Бельгия) и "Мальорка" (Испания).

"Аят" же сыграет в группе 2 в Хорватии против местных команд "Ново Время" и "Пула", а также лиссабонского "Спортинга".

Матчи пройдут с 25 по 30 октября. В элитный раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Матчи элитного раунда, в свою очередь, запланированы на 22-27 ноября.

Напомним, что также ранее состоялась жеребьевка основного отборочного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу, где сборная Казахстана узнала своих соперников.

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