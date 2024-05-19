"Кайрат" близок к выходу в финал чемпионата Казахстана по футзалу

Во втором матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана "Кайрат" одержал разгромную победу над "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Подопечные Марлона Веласко проводили второй матч в домашних стенах. Днем ранее алматинцы выиграли со счетом 4:1.

Во второй встрече "Кайрат" превзошел соперника с еще более внушительным преимуществом - 7:0. Голами в этом матче отметились Кайо Руис, Арнольд Кнауб (дубль), Алиссон (дубль) и Эдсон, также в составе "Атырау" был оформлен автогол.

"Кайрат" повел в серии со счетом 2:0. Следующая игра пройдет в Атырау 24 мая, в случае победы алматинского клуба, они выйдут в финал турнира.

В параллельном полуфинале встречаются "Семей" и "Аят", первая встреча этих команд завершилась победой рудненцев - 6:5.