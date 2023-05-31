Кака выразил сожаление после ухода из "Кайрата"

Пауло Рикардо Кака после пяти лет работы в футзальном "Кайрате" покинул пост главного тренера. По этому случаю он опубликовал пост в соцсетях и выразил сожалению о том, что за это время не смог с командой выиграть Лигу чемпионов, сообщают Vesti.kz.

При этом Кака остается работать в сборной Казахстана.

"Сегодня, 31 мая, заканчиваются мои контрактные соглашения с "Кайратом", а не душевные отношения. Этот великий клуб навсегда останется в моем сердце. Могу сказать, что был калейдоскоп эмоций в этих пяти сезонах и, прежде всего, большого опыта. Циклы на самом деле не заканчиваются, происходит новое начало пути (я так думаю). Понимаю, что мой уход из клуба - это возможность для "Кайрата" начать новый путь. Пусть это будет много ежедневных достижений в росте, развитии клуба и важных титулов, таких как Лига чемпионов, которые являются главной целью клуба.

К сожалению, за время работы в клубе мне не удалось привезти этот Кубок в большую коллекцию клубных трофеев. Прежде всего, хочу пожелать удачи моему коллеге и новому тренеру. Я буду болеть за него и за то, чтобы он мог принести этот Кубок.

С другой стороны, я очень рад видеть, что за пять лет было много побед, которые мало кто увидел. Выросли игроки, родились дети, сформировались молодежные команды и пришли результаты. В любом случае, я думаю, что это был лояльный и здоровый обмен между работником и работодателем, и я с большой гордостью могу сказать, что почти всегда были уважительные отношения, любовь и привязанность, как у членов семьи.

Спасибо всему руководству клуба, все сотрудникам, тренерскому штабу и особенно игрокам! Всем, кто был здесь все эти пять лет. Вы внесли главный вклад в мой ежедневный рост и успех.

Рахмет и Алга "Кайрат"!", - написал он в Instagram.

Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала приведено по этой ссылке.

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