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Кака сделал заявление о своем будущем после вылета "Кайрата" из ЛЧ по футзалу

Кака сделал заявление о своем будущем после вылета "Кайрата" из ЛЧ по футзалу
©instagram.com/kakafutsalcoach

Главный тренер АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака после матча с португальской "Бенфикой" (1:2) ответил на вопросы журналистов, сообщает KazFootball.kz.

Алматинская команда заняла последнее место в квартете C Элитного раунда, набрав всего один балл. В "Финал четырех" отобралась "Бенфика", у которой в активе семь очков.

- В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками "Кайрата". Они увидели очень интригующую группу. Некоторые болельщики думали, что "Кайрат" и "Бенфика" выиграют по два раза и что они придут только на последний матч между ними. Получилось совсем наоборот. Еще раз хотел бы извиниться перед болельщиками, что второй год подряд не попадаем в "Финал четырех". Мы сейчас поговорили, мы будем анализировать, какие у нас ошибки, каков план дальнейших действий, чтобы вернуть тот "Кайрат", который все любят, - сказал Кака.

- Можете уточнить последнюю фразу? Анализировать, планировать… К чему пришли с руководством, что будете продолжать работать вместе?

- У меня контракт заканчивается только 31 мая. Я буду преданно работать до последнего дня, пока я здесь. Это будет 31 мая или еще два-три года? Я уже начинаю думать, как сделать "Кайрат" сильнее. Даже если президент клуба решит, что я должен уйти или же если он попросит моей помощи, буду делать, чтобы "Кайрат" выиграл максимально.

- Что происходило в игре с "Бенфикой"? Сценарий был похож на игру с "Хрудимом". Это опять угловой, опять нехватка концентрации. Мы очень плохо разыгрываем пятого полевого, опять дарим мяч сопернику, который вновь забивает в пустые ворота. В большинстве у нас ничего не вяжется.

- Сегодня первая ошибка была моя, что выпустил вместо Эдсона Оразова. Биржан у нас хорошо разыгрывает, мы с ним работаем. Думал выпустить Эдсона для нестандартных решений, но Биржан имел очень много моментов и не забивал. В итоге мое решение привело к пропущенному голу. Действительно, после этого момента мы уже не могли играть, не было настроения. Поэтому будем дальше анализировать.

- Господин Кака, вы покорили казахстанских болельщиков и казахстанский футзал своей открытостью, фантастическим отношением. Но чем вам нравится казахстанский футзал, где есть по факту одна команда. Где еще одну команду могут закрыть за несколько месяцев. Какие есть поводы, чтобы продолжать здесь работать? Выкладываться, как вы это делаете?

– За четыре года, как я сюда приехал, вы сами заметили прогресс в казахстанском футзале? Если да, то уже хорошо. Я хочу видеть прогресс, куда я пришел. Я и буду работать над этим. Казахстан дает мне возможность помогать развивать футзал, местных игроков, чемпионат. Делать футзал популярным. Не меня делать популярным, а через мою популярность делать футзал популярным. Проводить мастер-классы для детей, которые только мечтают со мной сфотографироваться. Очень много детей со мной тренировались. Думаю, что если есть хоть мой маленький вклад, это хорошо. Я понимаю, что тренирую топовую мировую команду, тренирую одну из сильных сборных мира. Получил очень много славы. И я должен дать обратный ответ. Не только получить. Сейчас очень много негативных комментариев. Да, люди имеют право. Но я очень горжусь, когда пишут такие комментарии: "Кака - лучший, Кака - это…". На улицах со мной хотят сфотографироваться. Да, я получаю удовольствие. Но я знаю, что есть другая сторона жизни, когда ты проигрываешь. Поэтому я никогда не летал в облаках. У меня всегда ноги на земле, потому что в жизни есть верх и низ. Сейчас - низ. Это надо пережить, продолжать работать, быть честным и идти дальше.

- Вы сказали, что у вас контракт заканчивается в конце мая. У нас все решает президент клуба. Клуб есть клуб. Но вы же тренер сборной Казахстана. А у сборной большие планы. Впереди чемпионат мира-2024. Как контрактный вопрос может решиться? "Кайрат" и сборная - у нас все близко.

- Это шахматный вопрос (смеется). Отсюда туда или здесь. Или выбирать - здесь довольны работой в сборной, но недовольны игрой в "Кайрате". Скажу вам, мы сядем с людьми, которые близки к футзалу Казахстана и решим, что лучше для футзала страны в общем. Мы не можем думать только о "Кайрате" или только о сборной. Это будет нелегкий вопрос. Но его в скором времени будем обсуждать.

- Сегодня много играло казахстанцев и коренных, и с паспортом, тогда как многие бразильцы сидели. Это было сделано, чтобы как-то дух казахстанский поднять?

- Нет, я это сделал не для того, чтобы меня любили. Нет, если они играли сегодня, то значит заслужили. Иногда я ошибаюсь, один игрок должен играть, я его не выпускаю. Другой игрок играет плохо, но продолжаю в него верить. Так бывает. Меня закидывают плохими комментариями, и чтобы заработать очки, что играют казахи, чтобы болельщики любили меня, это мне вообще не надо. В конце хотел бы еще раз извиниться за результат. Не получилось, будем работать дальше, спасибо.

Ранее определились все участники финального турнира ЛЧ, матчи которого состоятся 4/5 и 6/7 мая. Место проведения "Финала четырех" и расписание будут известны позже.

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Метки:
Футзал Кайрат АФК

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