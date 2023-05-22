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Кака официально покинул АФК "Кайрат"

Кака официально покинул АФК "Кайрат"
©АФК "Кайрат"

Футзальный "Кайрат" объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.

Напомним, Кака возглавил футзальный клуб "Кайрат" в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК "Кайрат" Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.

Статистика Кака в АФК "Кайрат":

242 игры
202 победы
21 ничьи
19 поражений

Достижения:

5-кратный чемпион Казахстана по футзалу
4 Кубка Казахстана
4 Суперкубка Казахстана
Финал Лиги Чемпионов 2018/19
Полуфинал Лиги Чемпионов 2020/21

В списке лучших тренеров Мира по версий FUTSAL PLANET 3 место (2020 год).

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Метки:
Кайрат АФК

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