Испанский клуб выкупит бразильского таланта у "Кайрата"

В летнее трансферное окно футзальный "Кайрат" может потерять одного из ярчайших бразильских легионеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний бразилец Рикардиньо, пришедший в "Кайрат" минувшей зимой, может уйти из алматинского клуба. В талантливом универсале заинтересованы испанские клубы.

В частности, Рикардиньо входит в сферу интересов команды "Эль-Посо", спортивный департамент клуба уже одобрил его кандидатуру для трансфера. У Рикардиньо есть действующее соглашение с "Кайратом", однако испанский клуб готов выплатить компенсацию за расторжение контракта с алматинцами.

Добавим, что на Рикардиньо также претендовала "Пальма", сторона игрока вела переговоры и с этой командой, но "Эль-Посо" существенно улучшил предложение для бразильского футзалиста.

Интересно, что "Кайрат" был готов к переговорам с "Пальмой", алматинцев интересовал вариант обмена Рикардиньо на вратаря Луана, поскольку этим летом клуб вероятно потеряет Игиту.

Рикардиньо в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана забил 14 голов в 19 матчах. Ранее игрок выступал на родине за "Магнус".