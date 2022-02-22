Испанский клуб подпишет форварда "Кайрата"

Испанский футзальный клуб "Пальма" нацелен на подписание бразильского нападающего Алиссона из АФК "Кайрат", передают Vesti.kz.

По данным испанских СМИ, нападающий ведет успешные переговоры о переходе в "Пальму" будущим летом. Он может покинуть алматинский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Алиссон забил 20 голов в 20 матчах чемпионата Казахстана за "Кайрат". Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов и четыре забитых мяча.

Ранее возникла информация об уходе во всю ту же "Пальму" вратаря "Кайрата" Денниса. Также высока вероятность возвращения на родину главного тренера алматинцев Марлона Веласко.

Напомним, "Кайрат" в мае ждет матч 1/2 финала встретится с испанским клубом "Картахена". В другом полуфинале встретятся испанская "Пальма" и португальский "Спортинг".

Полуфинальные матчи пройдут 2-го мая, а игра за третье место и финал состоятся 4-го числа. "Финал четырех" будет принимать Ле-Ман (Франция).