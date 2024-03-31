Игрок сборной Казахстана забил очередной гол в чемпионате России

Форвард сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов сыграл за "Газпром-Югру" в двух матчах чемпионата России против "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

В первой встрече "Газпром-Югра" одержала уверенную победу со счетом 5:2, в этой игре Акбаликов отметился голом. Во втором матче команда казахстанца сыграла с "Торпедо" вничью - 4:4.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акбаликов провел шесть матчей и забил два гола.

Напомним, что Акбаликов перешел в "Газпром-Югру" из "Кайрата" на правах аренды. Его контракт в России рассчитан на полгода.

Нападающий сборной Казахстана по четыре раза становился чемпионом Казахстана, победитель Кубка страны и обладателем Суперкубка.