Игрок сборной Казахстана сделал заявление после ухода из "Кайрата"

Игрок сборной Казахстана по футзалу Эдсон посредством соцсетей попрощался с болельщиками "Кайрата" после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

"Ас-саляму алейкум всем! Я хочу сказать большое спасибо нашему "Кайрату" и болельщикам. Это мой клуб, в котором я провёл восемь сезонов. Спасибо нашим фанатам, которые всегда помогают нашей команде на площадке хорошей атмосферой.

И спасибо городу Алматы. Это мой город. Я живу здесь уже восемь лет, и моя семья очень счастлива здесь. Моя дочь родилась в Алматы. И этот город навсегда останется в моём сердце.

Всем большое спасибо! Удачи!", - заявил игрок в соцсетях.