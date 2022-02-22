Игрок сборной Казахстана сделал заявление после ухода из "Кайрата"

Игрок сборной Казахстана по футзалу Эдсон посредством соцсетей попрощался с болельщиками "Кайрата" после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.
"Ас-саляму алейкум всем! Я хочу сказать большое спасибо нашему "Кайрату" и болельщикам. Это мой клуб, в котором я провёл восемь сезонов. Спасибо нашим фанатам, которые всегда помогают нашей команде на площадке хорошей атмосферой.
И спасибо городу Алматы. Это мой город. Я живу здесь уже восемь лет, и моя семья очень счастлива здесь. Моя дочь родилась в Алматы. И этот город навсегда останется в моём сердце.
Всем большое спасибо! Удачи!", - заявил игрок в соцсетях.
Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец национальной команды подписал контракт с иркутским "ИрАэро" сроком на два сезона. Как известно, "ИрАэро" возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.
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