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Игрок сборной Казахстана назвал команду мечты

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Игрок сборной Казахстана назвал команду мечты ©КФФ

Игрок "Семея" и сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов назвал свою команду мечты, передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan

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Игрок "Семея" и сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов назвал свою команду мечты, передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan

Есенаманов за свою профессиональную карьеру провел более 500 матчей, выступая за "Тулпар", "Кайрат", "Семей" и сборную Казахстана. В этих матчах с ним делили паркет сотни игроков топ уровня. Чингиз собрал состав мечты из игроков, с которыми в разное время играл в одной команде.

Голкипер:
Лео Игита

Защитники:
Дуглас
Динмухамбет Сулейменов

Нападающие:
Алекс Мараньяо
Даурен Нургожин

Напомним, с 1999 года Есенаманов посещал футбольную группу карагандинского "Шахтера". В 13 лет перешел в футзал, в группу Евгения Ставило, тренировавшуюся при "Тулпаре". В сборную Казахстана вызывается с 2009 года, в ее составе становился бронзовым призером чемпионата Европы-2016.

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