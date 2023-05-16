Игрок сборной Казахстана по футзалу может завершить карьеру в "Кайрате"

Один из самых опытных игроков сборной Казахстана по футзалу Даурен Нургожин может перейти к другой роли в "Кайрате" на следующий сезон. Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее 32-летнего универсала.

"Возможно, из-за травмы не пройдет в состав на будущий год Даурен Нургожин. У него была достаточно серьезная травма. Мы его вылечили, но на паркете мы его пока не видим. Боюсь, чтобы из него не сделали инвалида, не дай бог.

Нагрузки в "Кайрате" очень тяжелые, поэтому нам еще предстоит обсудить его кандидатуру. Лично мое мнение, Нургожин прежде всего должен концентрироваться на своем здоровье. Может быть, он поработает в структуре клуба, это было бы полезно. Да, он вроде бы хочет еще играть и он действительно отличный, уникальный для нас игрок, но надо обращать внимание на здоровье", - отметил Оразбеков.

Напомним, что Нургожин выступает за "Кайрат" с 2015 года. В этом сезоне он провел 20 матчей в чемпионате страны, пропустив при этом все игры в Лиге чемпионов.

На днях "Кайрат" защитил титул чемпиона Казахстана и на этой неделе представит нового главного тренера, который заменит на этом посту бразильца Кака.

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