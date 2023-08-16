Игравший за сборную казахстанский футболист перешел в футзал

Выступавший за молодежную сборную Казахстана по футболу Сергей Лисенков был замечен в расположении футзального клуба "Рахмет" из Актобе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Футзал Казахстан.

32-летний Лисенков в свое время выступал за футбольные клубы "Актобе", "Акжайык", "Мактаарал".

В 2013-м играл за молодежную сборную в отборочном раунде чемпионата Европы и даже был заявлен за основную сборную на матч против Германии.

Отметим, что в чемпионате Казахстана сезона-2022/2023 "Рахмет" занял пятое место с участием десяти клубов.

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