Игита объяснил вылет "Кайрата" из Лиги чемпионов и сделал заявление

Капитан АФК "Кайрат" Лео Игита считает, что команде не повезло в элитном раунде Лиги чемпионов, где она сенсационно не смогла выйти из группы.

Вратарь, пропускавший турнир в Алматы из-за травмы, выразил уверенность, что команда еще сможет снова завоевать этот трофей.

"Могу сказать - желание было, много. Мы все сделали, чтобы победить. Думаю, первые два матча не повезло. Если бы мы выиграли первые два матча, то сегодня бы тоже выиграли. Но мы играли против топовых команд, нужно уважать соперников, которые тоже работали, чтобы выиграть. Топовые против топовых - в любую сторону может быть победа.

Атмосфера супер. Много людей из других городов приехали. Они любят футзал Мы хотели подарить эту победу, но не получилось. Благодарю каждого, кто поддерживал. Думаю, что можно не переживать. Скоро мы вернемся и выиграем Лигу чемпионов", - цитирует Игиту "Кайрат".

Напомним, алматинская команда заняла последнее место в квартете C Элитного раунда, набрав всего один балл. В "Финал четырех" отобралась "Бенфика", у которой в активе семь очков.

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