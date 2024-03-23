Громкой сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате страны по футзалу

Алматинский "Кайрат" сенсационно проиграл "Семею" в чемпионате страны по футзалу, передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 3:1 в пользу восточноказахстанской команды. В составе алматинцев голом отметился Алиссон. В ответ хозяева нанесли три результативных выстрела. Дубль на счету Рината Турегазина и еще один мяч забил Ришат Котляров.

Официально у "Кайрата" в этом сезоне чемпионата Казахстана два поражения, но первое было техническим. В октябре алматинцы обыграли "Рахмет" в Актобе со счетом 7:2, но они не внесли игрока в протокол и заработали техническое поражение.

Еще один раз очки "Кайрат" потерял 9 марта, когда сыграл вничью с "Актобе" - 2:2. У алматинцев пока 30 побед в 33 матчах и 91 очко, у "Семея" - 75 баллов. Регулярный чемпионат продлится до 21 апреля. "Кайрат" не отдает чемпионству никому уже 20 лет - с сезона-2003/04.