Футзальный "Кайрат" рассматривает двух кандидатов на замену Кака

АФК "Кайрат" после завершения контракта с Пауло Рикардо Кака ведет работу по приглашению нового главного тренера. Алматинский клуб определился с двумя основными кандидатами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент "Кайрат" сосредоточился на двух тренерах - один из них бразилец, а второй испанец. Руководство алматинского клуба склоняется в пользу испанского тренера и хочет сменить вектор после длительной работы с бразильскими специалистами. Однако финальное решение пока не принято и переговоры продолжаются.

Отметим, что на днях "Кайрат" защитил титул чемпиона Казахстана под руководством Кака. Бразилец уже объявил, что это был его последний матч в качестве тренера алматинской команды.

Кака работал в "Кайрате" с 2018 года. За этот период он каждый сезон приводил клуб к чемпионству в Казахстане, а также доходил до финала и полуфинала Лиги чемпионов.

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