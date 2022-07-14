Футзальный "Кайрат" нашел конкурента для Игиты

АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно пополнит состав бразильским вратарем Деннисом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Детали сделки уже согласованы.

Алматинский клуб в последние сезоны рассматривал в качестве сменщика Игиты своего воспитанника Наруна Серикова, однако на сей раз было решено повысить конкуренцию в этой линии. 24-летний Деннис с 2015 года выступал за бразильский клуб "ЖЕК Футзал" и в последние пару лет зарекомендовал себя одним из самых надежных голкиперов лиги.

"Кайрат" уже достиг договоренности по трансферу игрока как с бразильским клубом, так и непосредственно с игроком. "ЖЕК Футзал" в свою очередь занялся поиском замены для Денниса.

Добавим, что "Кайрат" в предстоящем сезоне ставит задачу выйти в финал Лиги чемпионов. Ранее алматинский клуб узнал соперников по основному раунду ЛЧ, который пройдет в октябре.

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