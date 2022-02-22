12-ю голами обернулся матч "Кайрат" – "Астана"

Алматинский "Кайрат" устроил голевую феерию в матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, разгромив "Астану" со счётом 10:2, передают Vesti.kz.

Старт получился стремительным: уже на 2-й минуте Эдсон Сантос вывел "Кайрат" вперёд, но столичные быстро ответили — Евгений Кошкин мгновенно восстановил равновесие. На этом интрига закончилась: алматинцы перехватили инициативу и превратили встречу в собственное шоу. Жулио Занотто, Даурен Турсагулов и дубль Биржана Оразова позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом 5:1.

После перерыва команда из Алматы продолжила давить. Дамир Каирбай, дважды Кайо Лаврати и Багдаулет Умирзаков довели счёт до двузначного, а Биржан Оразов оформил хет-трик. "Астана" смогла ответить лишь на 39-й минуте усилиями Диаса Усеинова — 10:2.

Благодаря убедительной победе "Кайрат" укрепился на втором месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. "Астана" с 20 баллами занимает восьмую строчку.

