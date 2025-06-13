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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 14:31
 

Стал известен клуб, который заработал больше всех на клубном ЧМ - цифры шокируют!

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Стал известен клуб, который заработал больше всех на клубном ЧМ - цифры шокируют! ©x.com/FIFACWC

Мадридский "Реал" обогнал всех по заработку на Клубном чемпионате мира перед 1/4 финала, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

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Мадридский "Реал" обогнал всех по заработку на Клубном чемпионате мира перед 1/4 финала, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Мадридский "Реал" гарантированно заработал 55,2 миллиона евро за участие в турнире, а в случае победы в финале получит еще 56,4 миллиона - абсолютный рекорд среди всех участников.

На втором месте по призовым располагается "Бавария" с 52,3 миллиона, ПСЖ замыкает тройку лидеров на 50,3 миллиона, а "Челси" уверенно держится на четвертой строчке с 48,3 миллионом.

В десятке самых прибыльных команд также:

  • "Манчестер Сити" - 46,3 миллиона;
  • "Боруссия" Дортмунд - 46,2 миллиона;
  • "Палмейрас" - 36,1 миллион;
  • "Флуминенсе" - 35,1 миллион;
  • "Интер" - 32,9 миллиона;
  • "Аль-Хилаль" - 31,1 миллион.

В четвертьфинальных парах "Флуминенсе" встретится с "Аль-Хилалем", "Челси" - с "Палмейрасом", ПСЖ - с "Баварией", а "Реал" сразится с "Боруссией".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
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Палмейрас
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Челси
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