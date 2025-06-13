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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 15:50
 

Справился с болезнью? Стало известно, когда Мбаппе поможет "Реалу"

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Справился с болезнью? Стало известно, когда Мбаппе поможет "Реалу" ©x.com/realmadrid

Килиан Мбаппе близок к возвращению на поле и может выйти в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против туринского "Ювентуса", который состоится 1 июля, сообщают Vesti.kz.

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Килиан Мбаппе близок к возвращению на поле и может выйти в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против туринского "Ювентуса", который состоится 1 июля, сообщают Vesti.kz.

Напомним, 19 июня нападающий "Реала" оказался в больнице с острым гастроэнтеритом и выбыл из строя. Болезнь сказалась серьезно - сообщалось, что француз потерял до пяти килограммов. Но уже 25 июня Килиан вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

По информации издания AS, перед игрой с "Юве" Мбаппе пройдет три полноценных сессии с командой, что должно помочь ему набрать форму и быть готовым к ключевому поединку.

"Сливочные" надеются, что их главный козырь снова будет в строю именно тогда, когда это важнее всего.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
30 июня 01:00   •   не начат
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Фламенго
Ничья
Бавария
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