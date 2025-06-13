Справился с болезнью? Стало известно, когда Мбаппе поможет "Реалу"

Килиан Мбаппе близок к возвращению на поле и может выйти в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против туринского "Ювентуса", который состоится 1 июля, сообщают Vesti.kz.
Напомним, 19 июня нападающий "Реала" оказался в больнице с острым гастроэнтеритом и выбыл из строя. Болезнь сказалась серьезно - сообщалось, что француз потерял до пяти килограммов. Но уже 25 июня Килиан вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.
По информации издания AS, перед игрой с "Юве" Мбаппе пройдет три полноценных сессии с командой, что должно помочь ему набрать форму и быть готовым к ключевому поединку.
"Сливочные" надеются, что их главный козырь снова будет в строю именно тогда, когда это важнее всего.
👟🥇👏 ¡@KMbappe, Bota de Oro 2024-25! pic.twitter.com/k8iZZpCpdy— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
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