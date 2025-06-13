Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 11:56
 

Сколько еще играть за "Реал"? Винисиус дал ответ

  Комментарии

Поделиться
Сколько еще играть за "Реал"? Винисиус дал ответ ©x.com/realmadrid

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился эмоциями после уверенной победы над "Ред Булл Зальцбург" (3:0) в третьем туре клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился эмоциями после уверенной победы над "Ред Булл Зальцбург" (3:0) в третьем туре клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Бразилец стал главным героем встречи, оформив гол и ассист - и заслуженно был признан лучшим игроком матча.

"Прессинг защитников - это ключевой момент, Хаби Алонсо каждый день объясняет нам, что делать. Это были две очень хорошие недели. Команда стала играть более компактно.

"Реал" - клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь еще много-много лет. Люблю "Реал", всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь - с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками", - приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Винисиус с 2018 года выступает за "Реал". Его трансферная стоимость составляет 170 миллионов евро.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 14, мужчины
29 июня 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!