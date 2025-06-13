В ПСЖ сделали заявление о матче с "Баварией" за полуфинал клубного ЧМ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал предстоящую встречу с мюнхенской "Баварией" в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

По его словам, команде предстоит серьёзное испытание, но подготовиться к нему парижане успеют.

"Это, безусловно, будет сложный матч. Нам нужно будет хорошо подготовиться, но у нас есть необходимое время", - пишет Euro-Football со ссылкой на пресс-службу парижан.

Встреча состоится 5 июля на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, начало - в 21:00 по времени Казахстана.

В других четвертьфинальных парах сыграют: "Челси" (Англия) - "Палмейрас" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - "Флуминенсе" (Бразилия) и "Реал" (Испания) - "Боруссия" (Германия).