Прямая трансляция матча команд-сенсаций за полуфинал клубного ЧМ

Сегодня, 4 июля, на клубном чемпионате мира в США состоится матч между саудовским "Аль-Хилялем" и бразильским "Флуминенсе", сообщают Vesti.kz.

Матч состоится на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляция встречи пройдет на телеканале Qazsport и начнется в 23:50.

Напомним, "Флуминенсе" на групповом этапе с одинаковым счетом (0:0) сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" и южноафриканским "Мамелоди Сандаунз", а также победил южнокрейский "Ульсан Хенде" (4:2).

В 1/8 финала бразильцы сенсационно обыграли миланский "Интер" (2:0).

"Аль-Хиляль" в группе сенсационно отобрал очки у мадридского "Реала" (1:1) и сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (0:0). Во встрече с мексиканской "Пачукой" клуб из Саудовской Аравии победил (2:0).

В 1/8-й финала "Аль-Хиляль" сенсационно победил "Манчестер Сити" (4:3).

Coming up in the #FIFACWC Quarter-Finals...



Get your tickets now! 👇