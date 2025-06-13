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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 09:52
 

Прямая трансляция матча команд-сенсаций за полуфинал клубного ЧМ

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Прямая трансляция матча команд-сенсаций за полуфинал клубного ЧМ ©x.com/FIFACWC

Сегодня, 4 июля, на клубном чемпионате мира в США состоится матч между саудовским "Аль-Хилялем" и бразильским "Флуминенсе", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 4 июля, на клубном чемпионате мира в США состоится матч между саудовским "Аль-Хилялем" и бразильским "Флуминенсе", сообщают Vesti.kz.

Матч состоится на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляция встречи пройдет на телеканале Qazsport и начнется в 23:50.

Прямая трансляция матча "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль" на клубном чемпионате мира.

Напомним, "Флуминенсе" на групповом этапе с одинаковым счетом (0:0) сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" и южноафриканским "Мамелоди Сандаунз", а также победил южнокрейский "Ульсан Хенде" (4:2).

В 1/8 финала бразильцы сенсационно обыграли миланский "Интер" (2:0).

"Аль-Хиляль" в группе сенсационно отобрал очки у мадридского "Реала" (1:1) и сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (0:0). Во встрече с мексиканской "Пачукой" клуб из Саудовской Аравии победил (2:0).

В 1/8-й финала "Аль-Хиляль" сенсационно победил "Манчестер Сити" (4:3). 

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 00:00   •   не начат
Флуминенсе
Флуминенсе
(Рио-де-Жанейро)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Флуминенсе
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 3 человек

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