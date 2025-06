Обладатель "Золотого мяча" отреагировал на свое возвращение после травмы

Хавбек "Манчестер Сити" Родри прокомментировал свое участие в клубном чемпионате мира, ставшем для него первой крупной проверкой после восстановления от травмы, сообщают Vesti.kz.

Испанец, являющийся обладателем "Золотого мяча" признался, что рад снова быть на поле и помогать команде в борьбе за титулы.

Родри успел провести три матча на турнире, записав на свой счет голевую передачу.

