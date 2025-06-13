Обладатель "Золотого мяча" отреагировал на свое возвращение после травмы

Хавбек "Манчестер Сити" Родри прокомментировал свое участие в клубном чемпионате мира, ставшем для него первой крупной проверкой после восстановления от травмы, сообщают Vesti.kz.

Испанец, являющийся обладателем "Золотого мяча" признался, что рад снова быть на поле и помогать команде в борьбе за титулы.

- Я чувствую себя отлично, счастлив снова быть с командой и выходить на поле. Это главное. Клубный чемпионат мира - прекрасная возможность вернуться на высокий уровень. Мы раньше не участвовали в этом турнире, и для всех нас это новый опыт. Интересно наблюдать за разными стилями и командами со всего мира - это полезно и для нас, и для болельщиков, - передает слова испанца пресс-служба турнира.

Родри успел провести три матча на турнире, записав на свой счет голевую передачу.