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Клубный чемпионат мира 2025
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Неймар заговорил о трансфере ради клубного чемпионата мира

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Неймар заговорил о трансфере ради клубного чемпионата мира ©Рауль Баретта/ФК "Сантос"

Звезда сборной Бразилии Неймар признался, что всерьез рассматривал вариант с переходом во "Флуминенсе" ради участия в клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz.

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Звезда сборной Бразилии Неймар признался, что всерьез рассматривал вариант с переходом во "Флуминенсе" ради участия в клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Слухи о возможном трансфере активно циркулировали в бразильской прессе, ведь "Флуминенсе" представляет Южную Америку на текущем турнире. Клуб якобы готов был подписать Неймара на короткий срок, чтобы усилиться к главному клубному соревнованию года.

"Я был близок к переходу во "Флуминенсе" на клубный чемпионат мира. Это был вполне реальный шанс", - цитирует слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.

Однако переход не состоялся. По словам футболиста, он решил остаться в "Сантосе" и сосредоточиться на восстановлении после травмы.

"Я решил не переходить, потому что пока не готов на 100%. Хочу набрать оптимальную форму как можно скорее", - объяснил бразилец.

Напомним, Неймар перешел в "Сантос" из саудовского "Аль-Хиляля" 31 января текущего года на правах свободного агента.

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