Месси? Раскрыто слабое место "Интер Майами" перед клубным чемпионатом мира

Наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано прокомментировал трудности, с которыми команда сталкивается накануне клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz. КЧМ-2025 стартует в США завтра, 15 июня.

🗣️ Javier Mascherano on Inter Miami's lack of signings for the CWC: "I would have liked to have strengthened us. For example, we will face Al Ahly, they made 5 or 6 signings... We didn't."



"We needed signings, that's clear, but it wasn't possible. I will worry about what I can… pic.twitter.com/BnKzAIBXPs