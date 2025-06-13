Месси раскрыл ожидания от исторического турнира ФИФА

Звезда "Интер Майами" Лионель Месси поделился ожиданиями от грядущего Клубного чемпионата мира, который стартует в США 14 июня. По словам аргентинца, турнир обещает быть крайне конкурентным, а его главная цель - вывести свою команду в число лучших, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче, который состоится в субботу, клуб из Флориды встретится с египетским "Аль-Ахли". Также в группе А его ждут поединки против португальского "Порту" и бразильского "Палмейраса".

"Это интересный турнир. Здорово иметь возможность принять в нем участие. Мои ожидания отличаются от тех, что были, когда я играл за другие команды, но я с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими командами и добиться хороших результатов. Сюда приедут топ‑клубы со всего мира, и это вызывает интерес у многих. Мы говорим о сильных командах с очень хорошими игроками, за которыми люди любят наблюдать. Это отличная возможность посмотреть на игру лучших игроков здесь, в США", - цитирует Месси официальный сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира впервые пройдет в формате с участием 32 команд. "Интер Майами" в первом матче сыграет с "Аль-Ахли". Игра пройдет утром, 15 июня по казахстанскому времени.