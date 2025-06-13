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Клубный чемпионат мира 2025
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Мбаппе сыграет? "Реал" объявил состав на матч с "Ювентусом" на клубном ЧМ

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Мбаппе сыграет? "Реал" объявил состав на матч с "Ювентусом" на клубном ЧМ ©x.com/realmadrid

"Реал" огласил состав на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу против итальянского "Ювентуса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Реал" огласил состав на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу против итальянского "Ювентуса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Состав "Реала" на матч с "Ювентусом" в 1/8 финала клубного ЧМ-2025:

Куртуа, Хейсен, Рюдигер, Гарсия, Трент, Вальверде (к), Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Торрес.

Отметим, что форвард "сливочных" Килиан Мбаппе начнет встречу на скамейке запасных.

Напомним, что француз из-за болезни не смог принять участия в матчах группового этапа. Ему даже потребовалась госпитализация.

Добавим, 19 июня нападающий "Реала" оказался в больнице с острым гастроэнтеритом и выбыл из строя. Болезнь сказалась серьезно - сообщалось, что француз потерял до пяти килограммов. Но уже 25 июня Килиан вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Ювентус
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