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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 13:41
 

Клубный чемпионат мира: прямая трансляция матчей "Реала", "Ман Сити" и "Ювентуса"

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Клубный чемпионат мира: прямая трансляция матчей "Реала", "Ман Сити" и "Ювентуса" ©DAZN

18 июня и в ночь на 19 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертого игрового дня турнира.

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18 июня и в ночь на 19 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертого игрового дня турнира.

В 21:00 начнется матч группы G между английским "Манчестер Сити" и марокканским "Видад Касабланка". В прямом эфире игру покажет телеканал Qsport.

На 00:00 намечена встреча группы H мадридского "Реала" с саудовским "Аль-Хилялем". Трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport.

В 03:00 в этом же квартете сыграют мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Эту игру покажет Qazaqstan.

А завершится игровой день матчем группы G между эмиратским "Аль-Айном" и туринским "Ювентусом". Игра начнется в 06:00 и будет показана на Qazsport.


Турнирная таблица клубного ЧМ-2025

Группа A

  1. "Порту" - 1;
  2. "Палмейрас" - 1;
  3. "Аль-Ахли" - 1;
  4. "Интер Майами" - 1.

Группа B

  1. ПСЖ - 3 очка,
  2. "Ботафого" - 3;
  3. "Сиэтл Саундерс" - 0;
  4. "Атлетико" - 0.

Группа C

  1. "Бавария" - 3 очка;
  2. "Бока Хуниорс" - 1;
  3. "Бенфика" - 1;
  4. "Окленд Сити" - 0.

Группа D

  1. "Челси" - 3 очка;
  2. "Фламенго" - 3;
  3. "Эсперанс" - 0;
  4. "Лос-Анджелес" - 0.

Группа E

  1. "Ривер Плейт" - 3 очка;
  2. "Интер" - 1;
  3. "Монтеррей" - 1;
  4. "Урава" - 0.

Группа F

  1. "Мамелоди Сандаунс" - 3 очка;
  2. "Боруссия" Дортмунд - 1;
  3. "Флуминенсе" - 1;
  4. "Ульсан Хендэ" - 0.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
ВАК Видад
ВАК Видад
(Касабланка)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
ВАК Видад
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