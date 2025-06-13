Клубный чемпионат мира: прямая трансляция матчей "Реала", "Ман Сити" и "Ювентуса"

18 июня и в ночь на 19 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертого игрового дня турнира.
В 21:00 начнется матч группы G между английским "Манчестер Сити" и марокканским "Видад Касабланка". В прямом эфире игру покажет телеканал Qsport.
На 00:00 намечена встреча группы H мадридского "Реала" с саудовским "Аль-Хилялем". Трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport.
В 03:00 в этом же квартете сыграют мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Эту игру покажет Qazaqstan.
А завершится игровой день матчем группы G между эмиратским "Аль-Айном" и туринским "Ювентусом". Игра начнется в 06:00 и будет показана на Qazsport.
Турнирная таблица клубного ЧМ-2025
Группа A
- "Порту" - 1;
- "Палмейрас" - 1;
- "Аль-Ахли" - 1;
- "Интер Майами" - 1.
Группа B
- ПСЖ - 3 очка,
- "Ботафого" - 3;
- "Сиэтл Саундерс" - 0;
- "Атлетико" - 0.
Группа C
- "Бавария" - 3 очка;
- "Бока Хуниорс" - 1;
- "Бенфика" - 1;
- "Окленд Сити" - 0.
Группа D
- "Челси" - 3 очка;
- "Фламенго" - 3;
- "Эсперанс" - 0;
- "Лос-Анджелес" - 0.
Группа E
- "Ривер Плейт" - 3 очка;
- "Интер" - 1;
- "Монтеррей" - 1;
- "Урава" - 0.
Группа F
- "Мамелоди Сандаунс" - 3 очка;
- "Боруссия" Дортмунд - 1;
- "Флуминенсе" - 1;
- "Ульсан Хендэ" - 0.
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