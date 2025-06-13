Клубный чемпионат мира: прямая трансляция матчей "Реала", "Ман Сити" и "Ювентуса"

18 июня и в ночь на 19 июня состоятся четыре матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, проходящего в США. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием четвертого игрового дня турнира.

В 21:00 начнется матч группы G между английским "Манчестер Сити" и марокканским "Видад Касабланка". В прямом эфире игру покажет телеканал Qsport.

На 00:00 намечена встреча группы H мадридского "Реала" с саудовским "Аль-Хилялем". Трансляцию этого матча будет вести телеканал Qazsport.

В 03:00 в этом же квартете сыграют мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Эту игру покажет Qazaqstan.

А завершится игровой день матчем группы G между эмиратским "Аль-Айном" и туринским "Ювентусом". Игра начнется в 06:00 и будет показана на Qazsport.

Турнирная таблица клубного ЧМ-2025

Группа A

"Порту" - 1; "Палмейрас" - 1; "Аль-Ахли" - 1; "Интер Майами" - 1.

Группа B

ПСЖ - 3 очка, "Ботафого" - 3; "Сиэтл Саундерс" - 0; "Атлетико" - 0.

Группа C

"Бавария" - 3 очка; "Бока Хуниорс" - 1; "Бенфика" - 1; "Окленд Сити" - 0.

Группа D

"Челси" - 3 очка; "Фламенго" - 3; "Эсперанс" - 0; "Лос-Анджелес" - 0.

Группа E

"Ривер Плейт" - 3 очка; "Интер" - 1; "Монтеррей" - 1; "Урава" - 0.

Группа F