На клубном ЧМ не захотели играть с "Реалом" и выбрали другую команду

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос, ныне выступающий за мексиканский "Монтеррей", признался, что предпочел бы избежать встречи с мадридским "Реалом" на клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz.

"Реал" - бывший клуб Рамоса, за который он выступал на протяжении 16 лет, выиграв множество титулов, включая четыре Лиги чемпионов. Встреча с командой, где он стал легендой, могла бы стать эмоциональным испытанием для ветерана.

"Я бы предпочел не играть против "Реала". Лучше уж сыграть с "Атлетико" Мадрид", - цитирует слова Рамоса Madrid Zone.

Напомним, на турнире в США принимают участие оба мадридских клуба - и "Реал", и "Атлетико". Однако на групповом этапе "Монтеррей" точно не сыграет ни с одной из этих команд. В группе E мексиканскому клубу предстоит встретиться с финалистом Лиги чемпионов - миланским "Интером", аргентинским "Ривер Плейт" и японским "Урава Редс".

Первая игра в группе между "Монтерреем" и "Интером" состоится уже завтра, 18 июня, в 06:00 утра по казахстанскому времени.

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