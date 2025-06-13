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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 20:27
 

В клубе из Саудовской Аравии сделали заявление о "трансфере" Роналду

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В клубе из Саудовской Аравии сделали заявление о "трансфере" Роналду ©x.com/AlNassrFC

Вокруг Криштиану Роналду, которому уже 40 лет, в последние недели активно муссировались слухи о временном переходе на клубный чемпионат мира в составе "Аль‑Хиляля", сообщают Vesti.kz.

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Вокруг Криштиану Роналду, которому уже 40 лет, в последние недели активно муссировались слухи о временном переходе на клубный чемпионат мира в составе "Аль‑Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Однако исполнительный директор саудовского клуба Эстеве Кальсада уже прокомментировал эти спекуляции, оставив фанатов в ожидании официальных новостей.

"Могли ли мы подписать Криштиану Роналду? Как бы я ни уважал Роналду как великого игрока, каким мы все его признаем, совершенно нелогично забирать звезду у главного соперника. Тем более, когда речь идет всего о трех-четырех неделях", - сказал Кальсада BBC Sport.

Тем временем близится анонс продления контракта Роналду с "Аль‑Насром", который, как ожидается, будет сделан в ближайшее время.

Отметим, что "Аль-Хиляль" представлен на клубном чемпионате мира, который проходит в США. Саудовский клуб попал в группу H, где также выступят мадридский "Реал", мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
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