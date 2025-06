В клубе из Саудовской Аравии сделали заявление о "трансфере" Роналду

Вокруг Криштиану Роналду, которому уже 40 лет, в последние недели активно муссировались слухи о временном переходе на клубный чемпионат мира в составе "Аль‑Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Однако исполнительный директор саудовского клуба Эстеве Кальсада уже прокомментировал эти спекуляции, оставив фанатов в ожидании официальных новостей.

Тем временем близится анонс продления контракта Роналду с "Аль‑Насром", который, как ожидается, будет сделан в ближайшее время.

Отметим, что "Аль-Хиляль" представлен на клубном чемпионате мира, который проходит в США. Саудовский клуб попал в группу H, где также выступят мадридский "Реал", мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".

The final countdown before match day ⏳



Just one day left 🔜🤩#FIFACWC 💫 pic.twitter.com/L4YbVFObas