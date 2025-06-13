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Клубный чемпионат мира 2025
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"Это тяжело": Беллингем выступил с критикой в США перед ЧМ-2026

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"Это тяжело": Беллингем выступил с критикой в США перед ЧМ-2026 ©x.com/realmadrid

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем раскритиковал качество полей в США, где в эти дни проходит Клубный чемпионат мира, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем раскритиковал качество полей в США, где в эти дни проходит Клубный чемпионат мира, сообщают Vesti.kz.

Англичанин отметил, что газоны оставляют желать лучшего и мешают показывать свой максимум.

"Качество полей не очень хорошее. Для коленей это тяжело. Мяч не держится, не отскакивает. 

Надеюсь, кто-то обратит на это внимание (перед ЧМ) в следующем году", - цитирует полузащитника "Реала" Daily Mail.

Замечания Беллингема звучат особенно актуально на фоне подготовки к чемпионату мира 2026 года, который примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

На клубном чемпионате мира англичанин провел два матча, в которых забил один мяч.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
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