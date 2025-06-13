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Клубный чемпионат мира 2025
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Эрлинг Холанд сотворил историю после разгрома на клубном ЧМ. Подробности

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Эрлинг Холанд сотворил историю после разгрома на клубном ЧМ. Подробности ©x.com/ManCity

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд записал на свой счет 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд записал на свой счет 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Юбилейный мяч он забил в ворота "Ювентуса" на 52-й минуте матча третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира (5:2), выйдя на замену во втором тайме.

Сколько и за кого забивал Холанд в своей карьере:

  • 20 раз за "Мольде";
  • 29 - за "Ред Булл Зальцбург";
  • 86 - за дортмундскую "Боруссию",
  • 123 - в составе "Манчестер Сити",
  • 42 мяча - за сборную Норвегии.


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28 июня 21:00   •   не начат
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