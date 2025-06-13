Эрлинг Холанд сотворил историю после разгрома на клубном ЧМ. Подробности

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд записал на свой счет 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.
Юбилейный мяч он забил в ворота "Ювентуса" на 52-й минуте матча третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира (5:2), выйдя на замену во втором тайме.
Сколько и за кого забивал Холанд в своей карьере:
- 20 раз за "Мольде";
- 29 - за "Ред Булл Зальцбург";
- 86 - за дортмундскую "Боруссию",
- 123 - в составе "Манчестер Сити",
- 42 мяча - за сборную Норвегии.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
28 июня 21:00 • не начат
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