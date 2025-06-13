Эрлинг Холанд сотворил историю после разгрома на клубном ЧМ. Подробности

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд записал на свой счет 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Юбилейный мяч он забил в ворота "Ювентуса" на 52-й минуте матча третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира (5:2), выйдя на замену во втором тайме.

Сколько и за кого забивал Холанд в своей карьере: