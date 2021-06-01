Стала первой казахстанкой, получившей звание мужского гроссмейстера. Абдумалик творит историю на шахматном Гран-при

В Гибралтаре продолжается Гран-при по шахматам среди женщин. Казахстанка Жансая Абдумалик стала автором исторического для страны достижения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахматистка, благодаря своему успешному выступлению на масштабных соревнованиях, смогла выполнить норму мужского гроссмейстера. Она стала первой казахстанкой, а также представительницей Средней Азии, кому удалось это сделать.

При этом в Казахстане последний раз данное достижение было получено в 2009 году. Тогда проявил себя Ринат Жумабаев.

Что касается самого турнира, Абдумалик по итогам девяти прошедших туров не имеет в пассиве ни одного поражения. Шесть партий спортсменка выиграла. Еще три завершились вничью. Жансая с 7,5 баллами удерживает единоличное лидерство. У ближайших соперниц в активе по 5,5.

Впереди еще два тура, после чего Гран-при в Гибралтаре завершится. В ближайшей игре казахстанка сразится с Екатериной Лагно из России.

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