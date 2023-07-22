Школьники победили взрослых на шахматной "Битве поколений" в Алматы

В Алматы масштабно отметили международный день шахмат. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялась традиционная "Битва поколений" по этой интеллектуальной дисциплине, передает корреспондент Vesti.kz.

В состязании приняли участие команда юных шахматистов, которым противостояли взрослые мастера. Таким образом, 6-7 летним игрокам противостояли взрослые любители интеллектуальной дисциплины.

В течении нескольких часов 64 участника определили победителя соревнования. Со счетом 86:43 победу в четырехраундовом противостоянии одержали дети. По итогам состязания по 15 лучших участников с каждой стороны были отмечены призами.

Добавим, что по планам Федерации шахмат города Алматы сразу после традиционный "Битвы поколений" состоится специальный учебно-тренировочный сбор для шахматистов Алматы. Он стартует 26 июля и завершится 4 августа.

Фото: Федерация шахмат Алматы.

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