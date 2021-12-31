Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву с выдающимся результатом на чемпионате мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил 17-летнюю шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам

"Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов!" - написал Глава государства в "твиттере".

Бибісара Асаубаеваны блиц бойынша өткен әлем чемпионатындағы жарқын жеңісімен құттықтаймын. Бұл керемет жетістік барша қазақстандық үшін, әсіресе шахмат әуесқойлары үшін Жаңа жыл қарсаңындағы жағымды жаңалық болды. Бибісараның табыстан табысқа жете беруіне тілектестік білдіремін! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 31, 2021

Напомним, что это первое золото в истории Казахстана на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой.

13 побед в 17 партиях. Как Бибисара Асаубаева творила историю на чемпионате мира по шахматам