Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Победа над экс-чемпионкой мира, ни одного поражения и история. Как Абдумалик победила на Гран-при в Гибралтаре

Также она сыграла вничью со многими лидерами.

Победа над экс-чемпионкой мира, ни одного поражения и история. Как Абдумалик победила на Гран-при в Гибралтаре
Фото: FIDE©
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
0

Безоговорочной победой казахстанки Жансаи Абдумалик завершился этап серии Гран-при по женским шахматам в Гибралтаре. Спортсменка не потерпела ни одного поражения, установив также историческое для нашей страны достижение. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 спортсменок. Каждая из них имеет за своей спиной богатый опыт, множество регалий и достижений мирового уровня. Каждая участница провела 11 матчей, по итогам которых и были определены лучшие.

Казахстанская шахматистка стала единственной, кто не потерпел ни одного поражения. Всего в ее активе шесть побед и пять партий, сведенных вничью. 

Спортсменка успешно выступила против многих ведущих шахматисток. Так, Абдумалик победила экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову (Болгария). Еще с одной - Марией Музычук (Украина) - она сыграла вничью. 

Также она достойно провела партию против неоднократной чемпионки мира по быстрым шахматам из России Екатерины Лагно. В их встрече победитель не был выявлен. Матч завершился вничью.

После 11 партий в активе Жансаи 8,5 балла. У ставшей второй Музычук 7 очков. Третье-четвертое места остались за Лагно и Гюнай Мамедзаде из Азербайджана.

Отметим, что Абдумалик выиграла турнир досрочно. За тур до завершения она уже была недосягаема для соперниц. 

Также шахматистка установила историческое достижение. Она стала первой казахстанкой, выполнившей нормы мужского гроссмейстера.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Абдумалик Жансая Шахматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:30
Интеллектуальные

Победа над экс-чемпионкой мира, ни одного поражения и история. Как Абдумалик победила на Гран-при в Гибралтаре
2 июня
10:44
Интеллектуальные

Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей Гран-при по шахматам в Гибралтаре
1 июня
17:54
Интеллектуальные

Стала первой казахстанкой, получившей звание мужского гроссмейстера. Абдумалик творит историю на шахматном Гран-при
28 мая
17:34
Интеллектуальные

Битва за первое место продолжается. Абдумалик свела вничью партию с лидером Гран-при в Гибралтаре
27 мая
15:26
Интеллектуальные

Абдумалик продолжает наступление. Казахстанская шахматистка лидирует на женском Гран-при в Гибралтаре
24 мая
13:36
Интеллектуальные

Абдумалик возглавила зачет. Казахстанские шахматистки выступают на этапе Гран-при в Гибралтаре
18 декабря
18:21
Интеллектуальные

Шахматистка Жансая Абдумалик стала чемпионкой Казахстана среди женщин
1 октября 2020
16:36
Интеллектуальные

Шахматистка из Казахстана стала самой молодой обладательницей звания мужского международного мастера ФИДЕ
18 сентября 2020
14:33
Интеллектуальные

Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн
27 августа 2020
16:43
Интеллектуальные

Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады
21 августа 2020
20:16
Интеллектуальные

Сборная Казахстана по шахматам начала Олимпиаду в топ-дивизионе
17 августа 2020
18:40
Интеллектуальные

Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде
9 августа 2020
13:11
Интеллектуальные

Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир
20 июля 2020
14:54
Интеллектуальные

Без финала. Как Абдумалик и Асаубаева выступили на мировом турнире по быстрым шахматам
17 июля 2020
10:24
Интеллектуальные

Абдумалик уступила четырехкратной чемпионке мира в 1/4 финала Гран-при мирового турнира по шахматам
16 июля 2020
12:45
Интеллектуальные

Абдумалик вышла в четвертьфинал Гран-при мирового турнира по шахматам и попала на четырехкратную чемпионку мира
10 июля 2020
13:26
Интеллектуальные

Одна победа. Как Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выступают на мировом турнире по быстрым шахматам
7 июля 2020
14:51
Интеллектуальные

Бибисара Асаубаева выступит на третьем этапе Гран-при мирового турнира по быстрым шахматам
29 июня 2020
19:49
Интеллектуальные

Казахстанки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выбыли из мирового турнира по шахматам
22 июня 2020
14:16
Интеллектуальные

Бибисара Асаубаева на турнире со 172 участницами квалифицировалась на мировой чемпионат по быстрым шахматам
18 мая 2020
16:58
Интеллектуальные

Жансая Абдумалик выиграла семь партий подряд и стала призеркой супер-турнира ФИДЕ
3 мая 2020
10:51
Интеллектуальные

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Сингапура
2 мая 2020
07:32
Интеллектуальные

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Армении
13 марта 2020
22:53
Интеллектуальные

Казахстанка Абдумалик сенсационно вошла в тройку на турнире с шестью чемпионками мира
21 февраля 2020
15:14
Интеллектуальные

Казахстанская шахматистка досрочно выиграла мужской международный турнир в Сербии
3 февраля 2020
19:13
Интеллектуальные

В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик
31 января 2020
20:42
Интеллектуальные

Избран новый президент Казахстанской федерации шахмат
18 января 2020
19:08
Интеллектуальные

Определились чемпионы Казахстана по шахматам до 18 лет
6 января 2020
18:56
Интеллектуальные

Призовой фонд чемпионата Казахстана по шахматам среди участников до 18 лет составил два миллиона тенге
2 января 2020
14:16
Интеллектуальные

Казахстанская шахматистка Абдумалик сохранила лидерство в мировом рейтинге среди девушек
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика