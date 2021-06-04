Победа над экс-чемпионкой мира, ни одного поражения и история. Как Абдумалик победила на Гран-при в Гибралтаре

Безоговорочной победой казахстанки Жансаи Абдумалик завершился этап серии Гран-при по женским шахматам в Гибралтаре. Спортсменка не потерпела ни одного поражения, установив также историческое для нашей страны достижение. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 спортсменок. Каждая из них имеет за своей спиной богатый опыт, множество регалий и достижений мирового уровня. Каждая участница провела 11 матчей, по итогам которых и были определены лучшие.

Казахстанская шахматистка стала единственной, кто не потерпел ни одного поражения. Всего в ее активе шесть побед и пять партий, сведенных вничью.

Спортсменка успешно выступила против многих ведущих шахматисток. Так, Абдумалик победила экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову (Болгария). Еще с одной - Марией Музычук (Украина) - она сыграла вничью.

Также она достойно провела партию против неоднократной чемпионки мира по быстрым шахматам из России Екатерины Лагно. В их встрече победитель не был выявлен. Матч завершился вничью.

После 11 партий в активе Жансаи 8,5 балла. У ставшей второй Музычук 7 очков. Третье-четвертое места остались за Лагно и Гюнай Мамедзаде из Азербайджана.

Отметим, что Абдумалик выиграла турнир досрочно. За тур до завершения она уже была недосягаема для соперниц.

Также шахматистка установила историческое достижение. Она стала первой казахстанкой, выполнившей нормы мужского гроссмейстера.

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