Как Непомнящий и Лижэнь сыграли в 9-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане

Сегодня, 21 апреля, в Астане россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая продолжили битву за мировую шахматную корону. Непомнящий играл белыми фигурами в девятой партии, передают Vesti.kz.

Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Она продолжалась почти шесть часов, соперники согласились на ничью на 82-м ходу - ½-½. Счет в матче стал 5-4 в пользу россиянина. Им осталось сыграть еще пять партий.

Десятая состоится 23 апреля.

Всего матч состоит из 14 партий. За победу присуждается один балл и по половине - за ничью. В случае ничьей чемпион будет определен в плей-офф по быстрым шахматам.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира. Звание осталось вакантным после того, как Карлсен отказался защищать свой титул в прошлом году. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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