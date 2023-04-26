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В матче за мировую шахматную корону в Астане возродилась интрига

В матче за мировую шахматную корону в Астане возродилась интрига
©Vesti.kz/Турар Казангапов

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь провели 12-ю партию, которую выиграл Лижэнь. Партия завершилась на 38-м ходу.

После этой встречи счет в матче стал 6:6. До завершения игры осталось провести две партии.

Напомним, максимально матч будет состоять из 14 партий, но может завершиться досрочно, если кто-то из игроков наберет 7,5 очка. За победу присуждается один балл и по половине - за ничью.

В случае ничьей после 14 партий (счет 7:7) чемпион будет определен в плей-офф по быстрым шахматам.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира.

Звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода Карлсена. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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Метки:
Шахматы

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