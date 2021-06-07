Было круто выехать после пандемии, сыграть с лучшими шахматистками и так здорово выступить - Жансая Абдумалик

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик заявила о желании квалифицироваться на турнир претендентов, на котором разыграется право провести матч за титул чемпионки мира. Об этом она сообщила на специальной пресс-конференции в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поводом для онлайн-встречи со СМИ стало успешное выступление Абдумалик на Гран-при в Гибралтаре. Жансая его уверенно выиграла. Она не допустила ни одного поражения, а также стала первой женщиной в Казахстане, которая получила звание мужского гроссмейстера.

"Естественно, я очень радовалась событиям на турнире. Очень долго к этому шла. Последнюю свою норму мужского гроссмейстера я выполнила в 2018 году.

После пандемии долгое время не было стартов. И было круто выехать, наконец, сыграть с 11 лучшими шахматистками мира и так здорово выступить. Теперь я планирую сыграть на чемпионате мира по нокаут-системе, который пройдет в июле в Сочи.

Самая главная моя цель - это стать чемпионкой мира среди женщин. В июле планируется ЧМ, через который можно отобраться на турнир претендентов, который состоится в 2022 году. На нем сыграют восемь шахматисток, одна из которых завоюет право провести матч против действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь",- поделилась Абдумалик.

Мать шахматистки Алма Аширова отметила, что итоговый результат перекрыл все волнение и тревоги, которые были во время матчей.

"На самом деле радость родителей, думаю, в сотню раз сильнее, чем у самого спортсмена. Когда Жансая уже завершила турнир, мы с ней сидели, и я сказала: "Доча, каждую минуту, каждое мгновение я пытаюсь запомнить". Ведь эти чувства счастья и гордости, которые меня переполняли... Непередаваемо. Я все это запоминала.

Каждый гражданин хочет оставить свой след в жизни. И ее историческое достижение настолько колоссальное, и желаю всем родителям это пройти и испытать. Результат перекрыл все волнение, которое было во время матчей. Счастье мамы стоит всех побед и покоренных вершин. Хочу, чтобы все испытали это".

Отметим, что Абдумалик выиграла турнир досрочно. За тур до завершения она уже была недосягаема для соперниц.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 спортсменок. Каждая из них имеет за своей спиной богатый опыт, множество регалий и достижений мирового уровня. Каждая участница провела 11 матчей, по итогам которых и были определены лучшие.

Казахстанская шахматистка стала единственной, кто не потерпел ни одного поражения. Всего в ее активе шесть побед и пять партий, сведенных вничью.

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