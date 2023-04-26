Казахстанская шахматистка восхитила российского гроссмейстера

Российский гроссмейстер, 14‑й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, после турнира в Казахстане заявил, что на карте мира появляется новая шахматная страна, передает "Матч ТВ".

Параллельно с матчем на первенство мира в Астане проходит крупный шахматный турнир Satty Zhuldyz. В нем принимают участие экс‑чемпионы мира Владимир Крамник и Хоу Ифань, известные и титулованные гроссмейстеры Александр Грищук, Левон Аронян, Борис Гельфанд, Екатерина Лагно, а также восходящие звезды шахмат. Призовой фонд составляет 265 тысяч долларов.

- Впечатляет такое сильное внимание к шахматам в Казахстане?

- Это все хорошо, и, в принципе, шахматы здесь развиваются. Женская сборная очень сильная, да и мужская уже неплохая. Всегда приятно это видеть. В Казахстане довольно большие шахматные события. И Бибисара Асаубаева очень талантлива. Очень давно ее знаю. Как‑то была в моей школе, и увидел, какой большой талант у нее. Женские шахматы здесь очень сильные. Так что можно сказать, появляется новая шахматная страна. Вопрос времени, когда Казахстан станет одной из ведущих стран мира в шахматах, - сказал Крамник.

Напомним, в рамках турнира Satty Zhuldyz Асаубаева показала сенсационный результат в партии против Крамника.

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