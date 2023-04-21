Асаубаева показала сенсационный результат в партии против легендарного шахматиста

19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно начала выступление на супертурнире Satty Zhuldyz в Астане, сообщает пресс-служба соревнований.

Она сыграла вничью все четыре партии первого дня, будучи последней по рейтингу в турнире.

В последнем туре Асаубаева имела выигранную позицию против 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, но не сумела найти выигрыш в эндшпиле. После партии шахматисты почти час анализировали позицию, где Крамник показал несколько путей возможного выигрыша.

Напомним, Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах - стала единственным в стране Заслуженным мастером спорта по шахматам.

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