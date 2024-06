Казахстанец стал чемпионом мира по шахматам

Казахстанец Казыбек Ногербек выиграл чемпионат мира среди юниоров по классическим шахматам в Индии, передают Vesti.kz.

В последнем туре он обыграл своего прямого конкурента из Армении Мамикона Гарибяна, став абсолютным победителем в возрастной категории до 20 лет.

"Ногербек Казыбек выиграл партию и стал чемпионом мира ФИДЕ по шахматам среди юниоров 2024 года", - пишет официальный аккаунт FIDE, уточняя, что казахстанец обошел ближайшего конкурента по дополнительным показателям.

